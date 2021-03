“Togli i piedi dal sedile” | rissa sul treno | ragazzo aggredito ed insultato VIDEO

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Nola (Na) – Su undella circumvesuviana, una banale discussione si trasforma in unaa Nola in provincia di Napoli. La denuncia è arrivata sui social grazie ad ungirato da un passeggero del. Secondo quanto si è appreso e si vede nel filmato, unavrebbe chiesto ad un passeggero diere idal. A quel punto l’uomo avrebbe reagito aggredendo fisicamente e verbalmente il. Sembra anche, come si può ascoltare dal, che l‘uomo abbia proferito epiteti razzisti rivolti al giovane facendo riferimento alle sue origini straniere. I dipendenti Eav hanno cercato di sedare laed hanno chiesto l’intervento delle forze ...

Secondo quanto si è appreso e si vede nel filmato, un ragazzo avrebbe chiesto ad un passeggero di togliere i piedi dal sedile. A quel punto l'uomo avrebbe reagito aggredendo fisicamente e verbalmente ...
NOLA – Su un treno della circumvesuviana, una banale discussione si trasforma in una rissa. La denuncia è arrivata sui social grazie ad un video girato da un passeggero del treno. Secondo quanto si è ...