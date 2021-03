Stasera in tv:”A History of Violence”, le ramificazioni della violenza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stasera in tv: A History of Violence di David Cronenberg. Storia di un eroico antieroe, che fa i conti con il proprio passato peccaminoso. La violenza è antropologicamente rappresentata come un’erbaccia, che, una volta attecchitasi, si propaga sull’ l’entourage del protagonista. La regia gioca sull’alternanza tra luce e buio per evidenziare l’onnipresenza del peccato e l’idea del sotterfugio, in un mondo in cui l’essenza e gli istinti delle persone non sono rivelati, ma non per questo non esistono. L’uso espressionistico dell’illuminazione proietta sui personaggi un’ombra di peccato; il male è mostrato nella sua banalità ed ubiquità, non senza iperbolico umorismo. I caricaturali villains, rappresentano i gradi di folle minaccia che il non meno aggressivo protagonista dovrà eliminare; in una darwinistica lotta alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021)in tv: Aofdi David Cronenberg. Storia di un eroico antieroe, che fa i conti con il proprio passato peccaminoso. Laè antropologicamente rappresentata come un’erbaccia, che, una volta attecchitasi, si propaga sull’ l’entourage del protagonista. La regia gioca sull’alternanza tra luce e buio per evidenziare l’onnipresenza del peccato e l’idea del sotterfugio, in un mondo in cui l’essenza e gli istinti delle persone non sono rivelati, ma non per questo non esistono. L’uso espressionistico dell’illuminazione proietta sui personaggi un’ombra di peccato; il male è mostrato nella sua banalità ed ubiquità, non senza iperbolico umorismo. I caricaturali villains, rappresentano i gradi di folle minaccia che il non meno aggressivo protagonista dovrà eliminare; in una darwinistica lotta alla ...

RiccardoTanco : Una buona serata in TV stasera: consiglio Green Book su @RaiUno ma anche a History of Violence su Iris. Interessant… - LuciaMosca1 : (Il film drammatico stasera in TV: 'A History of Violence' mercoledì 17 marzo 2021) Segui su: La Notizia -… - federicovizo87 : RT @IlBomma: Oggi è tipo il Valhalla del Prime in tv stasera: - Green Book - Sole a catinelle - Edge of Tomorrow - Blade Runner 2049 -… - Andrea751201 : RT @IlBomma: Oggi è tipo il Valhalla del Prime in tv stasera: - Green Book - Sole a catinelle - Edge of Tomorrow - Blade Runner 2049 -… - IlBomma : Oggi è tipo il Valhalla del Prime in tv stasera: - Green Book - Sole a catinelle - Edge of Tomorrow - Blade Ru… -