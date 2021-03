(Di mercoledì 17 marzo 2021) Troppe partite inutili e manifestazioni secondarie. Ecco allora ladi Arsene, ex storico tecnico dell'Arsenal:ildue anni. Parlando a BeIN Sports il francese - ora capo del dipartimento di sviluppo del calcio per la Fifa - ha spiegato quali sarebbero le sue idee motivando l'innovativaa proposito della Coppa del Mondo.Ladicaption id="attachment 488739" align="alignnone" width="706" Arsene(getty images)/caption"Bisognerebbe organizzare solo partite importanti e che abbiano un significato", ha esordito. "Occorrerebbe togliere tutte quelle gare che non servono. Tutte le competizioni secondarie. Le persone devono capire quali siano le gare ...

Advertising

ItaSportPress : La proposta di Wenger: 'Disputare il Mondiale ogni due anni...' - -

Ultime Notizie dalla rete : proposta Wenger

ItaSportPress

C'è stata anche unadi Arsene'. L'ex manager dell'Arsenal, a tal proposito, disse: 'Non sarà più fuorigioco se qualsiasi parte del corpo con cui si può segnare un goal sarà in linea ...C'è stata anche unadi Arsene'. Secondo l'ex allenatore dei Gunners: ' perché ci sia reale fuorigioco ci deve essere una luce tra l'ultimo difensore e l'attaccante '. Infantino ha ...Troppe partite inutili e manifestazioni secondarie. Ecco allora la proposta di Arsene Wenger, ex storico tecnico dell’Arsenal: disputare il Mondiale ogni due anni. Parlando a BeIN Sports il francese – ...Con il PSG esordisce in Ligue1 già la stagione successiva: 10 spezzoni ed una rete, ma anche un talento cristallino, che convince l’Arsenal di Wenger a portarlo a Londra ... accettando la ricca ...