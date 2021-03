Altro che priorità a notai, giornalisti e avvocati, in Uk neanche insegnanti e poliziotti saltano la fila" (Di martedì 16 marzo 2021) Con la scarsità di dosi e il piano di vaccinazione che stenta a decollare, adesso anche rallentato dal caos AstraZeneca, in Italia diverse categorie di lavoratori hanno provato a fare pressione per ... Leggi su europa.today (Di martedì 16 marzo 2021) Con la scarsità di dosi e il piano di vaccinazione che stenta a decollare, adesso anche rallentato dal caos AstraZeneca, in Italia diverse categorie di lavoratori hanno provato a fare pressione per ...

Advertising

matteosalvinimi : Oggi in tribunale a Napoli: se chi mi ha minacciato e insultato vorrà fare un po’ di beneficenza per un’associazion… - Pontifex_it : In questo contesto di grande incertezza sul domani, offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo… - malikayane : Altro femminicidio, altro omicida presentato come “sconvolto dalla rabbia”. Quando capiremo che LE PAROLE VANNO… - wikimarcok : RT @Pontifex_it: In questo contesto di grande incertezza sul domani, offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo sentir… - vincenzocacac12 : @Fra_tante3 non riesco a far capire a due donne che i figli avuti con un altro uomo difficilmente saranno amati dal… -