Cavaleri Ema | Probabile ok al vaccino russo Sputnik a maggio

"Sputnik è un vaccino ben disegnato e merita l'interesse di tutti. Siamo bene lieti di collaborare con l'azienda produttrice e vedere se possiamo utilizzarlo in Europa, ma dobbiamo verificare gli standard di produzione rispetto alle aspettative. C'è un programma in corso e nelle prossime settimane vedremo se riusciremo ad approvare il vaccino. Ma prima della fine di aprile non saremo pronti per dare l'ok a Sputnik, più Probabile maggio". Ad affermarlo è Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, ospite di Radio24. Nel frattempo sono stati raggiunti accordi per avviare la produzione del vaccino Sputnik V "in Italia, Spagna, Francia e Germania", fa sapere Fondo

