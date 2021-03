Grammy Awards 2021 | tutto quello che c’è da sapere | tra protocolli anti-Covid e previsioni

Leggi su vanityfair

(Di domenica 14 marzo 2021) La cerimonia era prevista la notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio ma, come accaduto per i Golden Globe e gli Oscar, non ci è voluto poi molto agli organizzatori per decidere di spostare i Grammy Awards 2021 in una collocazione più consona, apparentemente più lontana dall’emergenza per permettere a più maestranze possibili di intervenire in presenza e di non rinunciare completamente allo show. Allora i 63esimi Grammy andranno in scena la notte tra il 14 e il 15 marzo in diretta dallo Staples Center di Los Angeles, declinati in una formula che prevederà performance live e momenti da remoto così come in quasi tutte le grandi premiazioni dell’ultimo anno. A condurre la serata, la prima edizione del premio dopo lo scoppio della pandemia, sarà il presentatore televisivo 36enne Trevor Noah, che si troverà a gestire una cerimonia decisamente fuori dal comune e che il produttore esecutivo dei Grammy Awards Ben Winston ha riorganizzato, come ha spiegato a Variety, per adattarsi alle restrizioni anti-Covid. https://twitter.com/RecordingAcad/status/1370060957595090945