(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilieri sera all'Allianz Stadium ha perso 3-2 contro lama si è qualificato ai quarti di finale di Champions League grazie al numero di gol segnati in trasferta. Ilghese 38enneha giocato una partita sontuosa con il 100% di contrasti aerei vinti. Al minuto 124' dei tempi supplementari una 'bicicletta' salva risultato pazzesca.Come un ragazzino è uscito vincitore mandando il pallone fuori area.poi ha spiegato qual è la sua forza che gli ha permesso di lottare come un leone fino al termine della partita. "È tantadal Nordest!", ha scherzato il giocatore rispondendo a una domanda della giornalista brasiliana Clara Albuquerque, di TNT Sports. Laè lo zucchero di canna non raffinato tipico dell'America Centrale e Latina. È ...

