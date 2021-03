Vaccini: Asst Santi Paolo e Carlo,individuati 220 'furbetti' (Di martedì 9 marzo 2021) Duecentoventi persone hanno tentato di farsi vaccinare contro il Covid senza averne diritto, ma sono state individuate: è quanto rende noto la Direzione Aziendale dell'Asst Santi Paolo e Carlo di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 9 marzo 2021) Duecentoventi persone hanno tentato di farsi vaccinare contro il Covid senza averne diritto, ma sono state individuate: è quanto rende noto la Direzione Aziendale dell'di ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Vaccini: Asst Santi Paolo e Carlo,individuati 220 'furbetti' Si sono appropriati link riservato… - rfc1459 : Ok, e quelli che hanno fatto il vaccino PRIMA che scoppiasse il macello che facciamo? Questa (se confermata) è roba… - Juliet_ME_1987 : RT @LaSgarella: @alaskaHQ E non soltanto in quell'ASST a quanto pare. - Ale_Cugini : Questa mattina ho partecipato con piacere alla visita del Presidente Fontana all’hub vaccinale di Chiari. L’organi… - edigram : @pfmajorino @mrbassetti E non soltanto in quell'ASST a quanto pare. -