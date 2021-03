Lo sport ai tempi del Covid | il personal trainer si incontra al parco

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Dopo il boom dell’home fitness, un nuovo servizio per gli amanti dell’attivitàiva e per i professionisti del settore: park.it per allenarsi (all’aperto) in tutta sicurezzaDalla boxe alla break dance, dalle arti marziali alla capoeira, dallo yoga alla ginnastica dolce. Non si ferma, anche indi Coronavirus, il desiderio di restare in forma, di allenarsi, di prepararsi per una (futura) competizione degli italiani.Un’indagine del “Pulsee Energy Index”, l’osservatorio di Aexpo Italia, pubblicata lo scorso dicembre da «Il Sole 24 Ore», ha messo in luce un aumento del 70% dell’home fitness a seguito delle chiusure delle palestre causa-19; un aumento del 50% dell’uso di tapis roulant e cyclette computerizzate e ha certificato che 7 italiani su 10 si allenano regolarmente almeno una volta al mese tra ...