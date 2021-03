Daydreamer | anticipazioni 10 marzo | la convinzione di Sanem

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 9 marzo 2021) I problemi sentimentali pernon accenneranno a terminare a. La ragazza ancora innamorata di Can nonostante tutto, riceverà una spiazzante proposta di matrimonio da Yigit e non saprà cosa rispondergli. Poco dopo, come rivelano leinerenti la puntata in onda domani 10, la Aydin andrà a parlare con Can e nel corso del loro confronto si convincerà che lui non la ama più ed andrà via. Nel frattempo, il Divit parlerà con Yigit e capirà che l'uomo non agisce da solo, così penserà di scoprire chi sia il suo complice mentre l'editore sarà convinto cheaccetterà di sposarlo., trama 10convinta che Can non la ami più Yigit dopo essere stato messo al corrente del fatto che Can non ha nessuna ...