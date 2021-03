Berlusconi “Massima lealtà al Governo | saremo una spinta propulsiva”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – IlDraghi non è l’esecutivo di Forza Italia, ma è nato su sua “sollecitazione” per affrontare un’emergenza che richiede ancora tempi lunghi per essere risolta. Lo ha sottolineato il presidente di Forza Italia Silvio, incontrando via Zoom i ministri, i sottosegretari e i coordinatori regionali del partito.“Questonon è il nostro, lo sappiamo, non è ildi Forza Italia e del centrodestra che avremmo voluto e che realizzeremo quando i numeri elettorali ce lo consentiranno. Però è unnato prima di tutto per una nostra sollecitazione – ha detto l’ex premier -. Siamo stati i primi a chiedere un esecutivo che esprimesse l’unità sostanziale del Paese di fronte all’emergenza, e a fare appello al Capo dello Stato perchè ...