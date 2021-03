Vaccino AstraZeneca, arrivate in Italia altre 684mila dosi (Di lunedì 8 marzo 2021) 684.000 dosi del Vaccino anti Covid AstraZeneca sono arrivate questa sera all’Aeroporto di Pratica di Mare, nell’hub nazionale vaccini della Difesa. Lo rende noto il ministero. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, da domani inizierà la distribuzione nelle varie Regioni con i mezzi della Difesa nell’ambito dell”Operazione Eos’. Il piano del Ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) 684.000delanti Covidsonoquesta sera all’Aeroporto di Pratica di Mare, nell’hub nazionale vaccini della Difesa. Lo rende noto il ministero. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, da domani inizierà la distribuzione nelle varie Regioni con i mezzi della Difesa nell’ambito dell”Operazione Eos’. Il piano del Ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

