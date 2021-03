Meghan Markle shock nell'intervista con Oprah Winfrey: i pensieri suicidi e il razzismo verso Archie (VIDEO) (Di martedì 9 marzo 2021) Meghan Markle ha fatto alcune drammatiche confessioni nell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey per CBS, che sarà trasmessa in Italia domani, 9 marzo, su TV8. Meghan Markle ha pensato anche al suicidio nel periodo passato accanto alla famiglia reale inglese: è quanto ha confessato nell'intervista con Oprah Winfrey, andata in onda il 7 marzo sulla CBS negli USA. Un vero e proprio tornado per Buckingham Palace, che potrebbe davvero tremare fino alle fondamenta, anche più di quanto fece, sostengono gli esperti di questioni reali, in occasione del divorzio di Carlo e Diana. In Italia l'intervista integrale sarà trasmessa martedì 9 marzo 2021 su TV8 alle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021)ha fatto alcune drammatiche confessionirilasciata aper CBS, che sarà trasmessa in Italia domani, 9 marzo, su TV8.ha pensato anche alo nel periodo passato accanto alla famiglia reale inglese: è quanto ha confessatocon, andata in onda il 7 marzo sulla CBS negli USA. Un vero e proprio tornado per Buckingham Palace, che potrebbe davvero tremare fino alle fondamenta, anche più di quanto fece, sostengono gli esperti di questioni reali, in occasione del divorzio di Carlo e Diana. In Italia l'integrale sarà trasmessa martedì 9 marzo 2021 su TV8 alle ...

