Biathlon | inseguimento maschile Nove Mesto 2021 | doppietta Boe | Hofer undicesimo

(Di domenica 7 marzo 2021) Tarjei Boe ha conquistato il primo posto nell’12.5 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. La Norvegia ha attuato una straordinariain Repubblica Ceca, con gli omonimi Tarjei e Johannes Boe rispettivamente primo a 28:17.3, con un margine dal connazionale di +8.2, quest’ultimo secondo. Terza piazza per il francese Simon Desthieux (+11.5), in testa per buona parte della gara, mentre quarta posizione per il diligente sloveno Jakov Fak (+12.8). Decimo il tedesco Arnd Peiffer, che è riuscito ad avere la meglio su un ottimo Lukas, atleta italiano, abile al poligono e fautore di un’ottima prestazione personale. Tra i restanti azzurri, zona punti per Dominik Windisch e Didier Bionaz, mentre ...

Nove Mesto , 7 marzo 2021 - Dopo la sprint di ieri c'erano grandi speranze per un nuovo podio azzurro e invece la prova adi Nove Mesto è stata un incubo per le italiane. Tantissimi errori al poligono in una gara che segna ancora una volta il dominio di Tiril Eckhoff , sempre più vicina alla coppa del mondo