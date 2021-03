Friedkin, soldi freschi per la Roma: vuole una squadra competitiva (Di sabato 6 marzo 2021) Friedkin vuole costruire una Roma competitiva e per farlo sa che deve mettere altri soldi, la Champions può aiutare molto, ma non si può escludere che la squadra giallorossa per il terzo anno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021)costruire unae per farlo sa che deve mettere altri, la Champions può aiutare molto, ma non si può escludere che lagiallorossa per il terzo anno ...

Roma, Friedkin delusi da Fonseca. I candidati del futuro I Friedkin sono delusi, in nessun caso aprirebbero una crisi tecnica nel corso del campionato come ... Bisognerà parlare di soldi, di programmi. Ma anche Sarri è un candidato, in attesa di capire come ...

Fiorentina in stallo, la Roma accelera. Un’altra ferita per Commisso Oltre al rendimento della sua Fiorentina, lo stadio è un’altra ferita per Commisso. Il centro sportivo, il Viola Park (da 85 milioni) sarà pronto tra un anno e mezzo, ma per l’impianto dove dovrebbe g ...

