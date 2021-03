Festival di Sanremo | Michele Zarrillo sul palco dell’Ariston | “Dopo anni ancora non ricordo il testo di ‘Cinque giorni’”

Advertising

trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - sayrevee : Amadeus conferma che stasera i fiori saranno dati anche agli uomini. Questa è la prima volta in 71 anni del festiva… - antonello_fresu : RT @AleIannacci: #Fulminacci è il futuro del cantautorato italiano, è l’alternativa (con altri) ad una musica fatta di solo editing e priva… - Suziquattro2 : RT @avadesordre: #lipogiro #scritturebrevi @paolaxmi #strumento +S Musicale Festival Sanremo #esclusione Senza #prospettiva Diversa Diver… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

Il più nero dei nostri cantautori: da anni naviga nella musica afroamericana stando al timone con eleganza Gaia: voto 6,5Paolo Vallesi farà parte questa sera del cast di ospiti speciali della serata conclusiva del 71esimodi: il 56enne cantautore originario di Firenze infatti sarà protagonista di un momento tutto suo sul palcoscenico del Teatro Ariston e che, come l'esibizione del trio formato da ...Come aveva annunciato in conferenza stampa circa un mese fa, Fiorello ha celebrato gli ottant'anni di Little Tony, che avrebbe compiuto il 9 febbraio scorso, con un ricordo dei principali successi del ...MICHELE ZARRILLO TORNA AL FESTIVAL DOPO LA PARTECIPAZIONE NEL 2020 Per Michele ... il 63enne cantautore romano aveva avuto proprio come ‘special guest’ Fausto Leali nella serata di Sanremo 2020 ...