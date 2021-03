Come bloccare le telefonate dei call center sul cellulare (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) è un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie da parte di operatori che svolgono attività di marketing tramite telefono o posta cartacea di: numeri di telefono di cui si è intestatari; dei corrispondenti indirizzi postali associati; dei numeri di telefono e degli indirizzi postali associati presenti negli elenchi pubblici. Il servizio è stato istituito nel 2010 e aggiornato nel 2018 e 2020. Il Registro delle opposizioni blocca il trattamento dei propri dati personali Il Registro delle opposizioni blocca il trattamento dei propri dati personali presenti negli elenchi telefonici pubblici da parte di operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing telefonico o cartaceo. Il RPO riconosce tre tipi di soggetti, l’utente generico, l’abbonato e ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) è un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie da parte di operatori che svolgono attività di marketing tramite telefono o posta cartacea di: numeri di telefono di cui si è intestatari; dei corrispondenti indirizzi postali associati; dei numeri di telefono e degli indirizzi postali associati presenti negli elenchi pubblici. Il servizio è stato istituito nel 2010 e aggiornato nel 2018 e 2020. Il Registro delle opposizioni blocca il trattamento dei propri dati personali Il Registro delle opposizioni blocca il trattamento dei propri dati personali presenti negli elenchi telefonici pubblici da parte di operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing telefonico o cartaceo. Il RPO riconosce tre tipi di soggetti, l’utente generico, l’abbonato e ...

