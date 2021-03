Uomini e Donne, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati? Gli indizi (Di giovedì 4 marzo 2021) Crisi tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di una presunta crisi tra Luca Onestini ed Ivana Mrazova. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2 e ora sembra che i due sarebbero ai ferri corti. C’è da dire però, che i diretti interessati non hanno ancora rilasciato delle comunicazioni in tal senso, ma stando a coloro che li seguono su Instagram, gli indizi sarebbero più che certi. In questi ultimi tre anni infatti, i due innamorati hanno sempre condiviso con i propri follower momenti della loro storia d’amore, raccontato e attimi di vita ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 marzo 2021) Crisi tra? Negli ultimi giorni sifatte sempre più insistenti le voci di una presunta crisi traed. Ricordiamo che l’ex tronista die la modella si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2 e ora sembra che i due sarebbero ai ferri corti. C’è da dire però, che i diretti interessati non hanno ancora rilasciato delle comunicazioni in tal senso, ma stando a coloro che li seguono su Instagram, glisarebbero più che certi. In questi ultimi tre anni infatti, i due innamorati hanno sempre condiviso con i propri follower momenti della loro storia d’amore, raccontato e attimi di vita ...

