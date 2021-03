Sanremo 2021, pagelle look terza serata: Fedez-Michielin che paura (4), Ceretti top (9), la "nuova" Noemi (8) (Di giovedì 4 marzo 2021) Noemi (8) Ci tiene a mostrare la sua nuova forma. E fa bene. Si presenta con un top nero incrociato sulle spalle che lascia la pancia scoperta. Alzi la mano chi dopo i sacrifici di una dieta non ha... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 marzo 2021)(8) Ci tiene a mostrare la suaforma. E fa bene. Si presenta con un top nero incrociato sulle spalle che lascia la pancia scoperta. Alzi la mano chi dopo i sacrifici di una dieta non ha...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - _a_l_eee : RT @RDS_official: La performance di Achille Lauro insieme a Emma Marrone e Monica Guerritore è stata una delle cose più belle di questa edi… - fancamsanremo : orietta berti fancam video edit sanremo 2021 di: @delenaobsessjon -