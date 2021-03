(Di giovedì 4 marzo 2021) Festaal Camp Noula vittoria per 3-0 contro il. Ribaltato il 2-0 subito all'andata nella prima semifinale di Copa del Rey e ultimo atto agguantato grazie alle reti di Dembelé, Piqué e Braithwaite. Un successo per Messi e compagni che è stato celebrato anche sui social e precisamente su Twitter dove il club catalano - memore anche di quanto accadutola sfida d'andata - ha voluto lanciare una dura stoccata ai rivali..., ilalFacendo riferimento ad un post social su Twitter delin cui si ironizzava in modo non proprio indiretto sulla sconfitta subita dalcontro il Psg in Champions League, i catalani hanno risposto, a seguito della ...

ItaSportPress : La rivincita e la classe del Barcellona dopo la remuntada: il tweet al Siviglia è virale - - CalosiGuido : @GioRebuscini Lo dico, fuori dai denti: è una classe dirigente figlia minore del comunismo italiano che trova - fin… -

Ultime Notizie dalla rete : rivincita classe

Corriere Delle Alpi

"Abbiamo di fronte un altro test importante, contro la prima della. Tortona ha dimostrato ... Arriviamo da una sconfitta particolare e abbiamo grande voglia di. Dobbiamo limitare i loro ...... un'insegnante del Texas che - dopo aver condiviso con la suauna foto con la sua futura ... Per fortuna, però, ha avuto la suaFacendo riferimento ad un post social su Twitter del Siviglia in cui si ironizzava in modo non proprio indiretto sulla sconfitta subita dal Barcellona contro il Psg in Champions League, i catalani han ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...