Giannina Maradona: «Mio padre non è morto, lo hanno ucciso»

Giannina Maradona invita la popolazione argentina a protestare in onore di suo padre Diego Armando: il suo appello sui social

Giannina Maradona invita la popolazione argentina a protestare in onore di suo padre Diego Armando. «Per favore! Ci vediamo tutti lì. Giustizia per Diego. Non è morto. Lo hanno ucciso», questo l'appello ai concittadini di Buenos Aires, alcuni dei quali si ritroveranno presso l'Obelisco della città.

