Semplici: «Il gruppo sta crescendo moralmente, vittoria meritata» (Di giovedì 4 marzo 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match contro il Bologna. Le sue parole Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match contro il Bologna. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI FESTA FINALE – «Quando sono arrivato qua ho trovato un gruppo con delle difficoltà sotto il punto di vista morale. La prova di stasera è la conferma del lavoro fatto con il mio staff, abbiamo fatto una bella prestazione. È una vittoria voluta e meritata contro il Bologna che era in un buon momento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Leonardo, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match contro il Bologna. Le sue parole Leonardo, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match contro il Bologna. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI FESTA FINALE – «Quando sono arrivato qua ho trovato uncon delle difficoltà sotto il punto di vista morale. La prova di stasera è la conferma del lavoro fatto con il mio staff, abbiamo fatto una bella prestazione. È unavoluta econtro il Bologna che era in un buon momento». Leggi su Calcionews24.com

