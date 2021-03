Covid, nuovo screening con tamponi rapidi a Benevento: si parte il 15 marzo. Ecco a chi è diretto (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha deliberato l’avvio di una nuova campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid-19 attraverso l’utilizzo di tamponi antigenici rapidi. L’azione di monitoraggio della curva epidemiologica, che sarà attuata in collaborazione con l’Asl, l’Ordine dei Medici, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche e la Provincia, avrà inizio il 15 marzo presso il Palatedeschi ed avrà una durata di due settimane. Periodo quest’ultimo in cui i circa 6.000 kit acquistati dall’Ente saranno utilizzati per la somministrazione gratuita dei test ai titolari degli esercizi commerciali, ai dipendenti del Comune e delle aziende partecipate, ai dipendenti della Provincia e ai cittadini fragili per condizioni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha deliberato l’avvio di una nuova campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del-19 attraverso l’utilizzo diantigenici. L’azione di monitoraggio della curva epidemiologica, che sarà attuata in collaborazione con l’Asl, l’Ordine dei Medici, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche e la Provincia, avrà inizio il 15presso il Palatedeschi ed avrà una durata di due settimane. Periodo quest’ultimo in cui i circa 6.000 kit acquistati dall’Ente saranno utilizzati per la somministrazione gratuita dei test ai titolari degli esercizi commerciali, ai dipendenti del Comune e delle aziendecipate, ai dipendenti della Provincia e ai cittadini fragili per condizioni ...

riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - matteosalvinimi : Buon lavoro al nuovo commissario per l'emergenza Covid, Generale Francesco Paolo #Figliuolo: alpino, uomo di grande… - lucianonobili : Quando @matteorenzi, quattro mesi fa, proponeva di affidare all’esercito il piano vaccini siamo stati, come sempre… - AngelaCavelli : RT @gavinjones10: Alle 18:45 oggi ci sarà una conferenza stampa per illustrare il nuovo DPCM sulle restrizioni #COVID. Ci saranno Gelmini e… - Adnkronos : .@Pierferdinando: 'Ancora #covid positivo, giovedì nuovo tampone' -