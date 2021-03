Alberto Genovese interrogato dal gip, nega la violenza: “Chi si drogava alle mie feste lo faceva consapevolmente” (Di lunedì 1 marzo 2021) Alberto Genovese, il noto imprenditore attualmente in carcere e accusato di violenza sessuale, aveva rotto il silenzio il 13 gennaio scorso durante uno degli interrogatori durante il quale aveva offerto la propria versione dei fatti, opposta alle versioni a vario titolo molto simili tra loro fornite invece dalle ragazze che lo hanno denunciato. In un nuovo interrogatorio che ha visto Alberto Genovese seduto di fronte al gip di Milano Tommaso Perna (in videoconferenza) l’imprenditore torna a ribadire la sua versione sottolineando come chi presenziasse alle sue “feste” era consapevole di cosa stava facendo. Alberto Genovese: “Chi lo faceva era ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021), il noto imprenditore attualmente in carcere e accusato disessuale, aveva rotto il silenzio il 13 gennaio scorso durante uno degliri durante il quale aveva offerto la propria versione dei fatti, oppostaversioni a vario titolo molto simili tra loro fornite invece dragazze che lo hanno denunciato. In un nuovorio che ha vistoseduto di fronte al gip di Milano Tommaso Perna (in videoconferenza) l’imprenditore torna a ribadire la sua versione sottolineando come chi presenziassesue “” era consapevole di cosa stava facendo.: “Chi loera ...

Perla19733917 : RT @claudio_2022: Non è l'Arena, Massimo Giletti: 'Alberto Genovese, hanno provato a venderci le foto' La testimone: 'Proprio quelle' Guai… - cieloitalia_ : RT @claudio_2022: Non è l'Arena, Massimo Giletti: 'Alberto Genovese, hanno provato a venderci le foto' La testimone: 'Proprio quelle' Guai… - ombrysan : RT @claudio_2022: Non è l'Arena, Massimo Giletti: 'Alberto Genovese, hanno provato a venderci le foto' La testimone: 'Proprio quelle' Guai… - Lovenatyys : RT @claudio_2022: Non è l'Arena, Massimo Giletti: 'Alberto Genovese, hanno provato a venderci le foto' La testimone: 'Proprio quelle' Guai… - ChiodiDonatella : RT @claudio_2022: Non è l'Arena, Massimo Giletti: 'Alberto Genovese, hanno provato a venderci le foto' La testimone: 'Proprio quelle' Guai… -