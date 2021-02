La (debole) difesa del sindaco di Milano Beppe Sala sugli assembramenti ai Navigli (Di domenica 28 febbraio 2021) Venerdì 26 febbraio e sabato 27 a Milano, in Darsena, se ne è vista di ogni. “Migliaia e migliaia” di persone assembrate ai Navigli, gente fuori dai locali dopo le 18 (con la scusa: l’acquisto è da asporto. E quindi tutti appicciati davanti all’ingresso), ragazzi uno a fianco all’altro con bottiglie e cocktail in mano, e addirittura qualcuno che balla musica house e tecno proprio al centro del bacino artificiale milanese. Saltavano uno sull’altro. Come se non ci fosse alcuna pandemia, come se i numeri dei nuovi contagi e dei decessi in Lombardia stessero diminuendo, come se fosse stata un’estate qualsiasi di un anno qualsiasi (quando il covid non aveva ancora stravolto le vite di tutti). Una baraonda di gente, forse spinta lì almeno per due motivi. Iniziamo dal primo: qualche giorno fa si viene a sapere che la Lombardia lunedì primo marzo diventerà ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Venerdì 26 febbraio e sabato 27 a, in Darsena, se ne è vista di ogni. “Migliaia e migliaia” di persone assembrate ai, gente fuori dai locali dopo le 18 (con la scusa: l’acquisto è da asporto. E quindi tutti appicciati davanti all’ingresso), ragazzi uno a fianco all’altro con bottiglie e cocktail in mano, e addirittura qualcuno che balla musica house e tecno proprio al centro del bacino artificiale milanese. Saltavano uno sull’altro. Come se non ci fosse alcuna pandemia, come se i numeri dei nuovi contagi e dei decessi in Lombardia stessero diminuendo, come se fosse stata un’estate qualsiasi di un anno qualsiasi (quando il covid non aveva ancora stravolto le vite di tutti). Una baraonda di gente, forse spinta lì almeno per due motivi. Iniziamo dal primo: qualche giorno fa si viene a sapere che la Lombardia lunedì primo marzo diventerà ...

