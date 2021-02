Al Bano e Romina Power | tutto sulla loro splendida famiglia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 febbraio 2021) Al, il famoso duetto degli anni 60, sono stati per 20 anni non solo compagni sul palcoscenico ma sono stati felicemente innamorati e sposati. Lui originario di Cellino San Marco e lei originaria di Los Angeles hanno dato alla luce quattro figli: Ylenia, la primogenita scomparsa alla giovane età di 23 anni in un hotel del New Orleans, Yari Marco, Cristel eJr Jolanda. Dopo la separazione, avvenuta nel 2012, hanno cercato di rimettere i pezzi insieme. Il cantante Alha conosciuto Loredana Lecciso nel 2001 e hanno dato alla luce la piccola Jasmine, che ha rivestito il ruolo di giudice nel talent The Voice Senior al fianco del padre, e AlJr. La storia tra AlI due si sono conosciuti sul set del famoso film ...