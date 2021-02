Accendi la tv e trovi Casalino: “con il cuore”, tra vuoti di memoria ed elogi al suo caro Conte (Di domenica 28 febbraio 2021) Caduto il governo Conte la spasmodica ricerca di uno spazio comunicativo dove far emergere il proprio egocentrismo imperante, Casalino lo ha trovato nel tubo catodico. Con il suo libro Il Portavoce sta battendo come presenze addirittura i virologi. Stiamo assistendo ad una vera e propria maratona televisiva, così imponente da far impallidire lo stesso Mentana. Da uomo ombra a scrittore onnipresente in tv. Da Propaganda Live, Otto 1/2, Live non è la D’urso, Verissimo, Di Martedì, Le iene, Piazza Pulita, Mattino5, Ciao Maschio, il cineCasalino imperversa nell’etere televisivo. Quello che ha colpito in queste innumerevoli apparizioni televisive è il delirio di potenza comunicativa con il quale ha riportato alcuni aneddoti distorcenti cercando di calmierare l’atteggiamento e le dichiarazioni sul conduttore. Casalino, detto ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 febbraio 2021) Caduto il governola spasmodica ricerca di uno spazio comunicativo dove far emergere il proprio egocentrismo imperante,lo ha trovato nel tubo catodico. Con il suo libro Il Portavoce sta battendo come presenze addirittura i virologi. Stiamo assistendo ad una vera e propria maratona televisiva, così imponente da far impallidire lo stesso Mentana. Da uomo ombra a scrittore onnipresente in tv. Da Propaganda Live, Otto 1/2, Live non è la D’urso, Verissimo, Di Martedì, Le iene, Piazza Pulita, Mattino5, Ciao Maschio, il cineimperversa nell’etere televisivo. Quello che ha colpito in queste innumerevoli apparizioni televisive è il delirio di potenza comunicativa con il quale ha riportato alcuni aneddoti distorcenti cercando di calmierare l’atteggiamento e le dichiarazioni sul conduttore., detto ...

