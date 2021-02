La Turris si aggiudica il derby con la Casertana | decisivo un rigore di Giannone

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLabatte 2-1 lae si riavvicina alla zona play off interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive. Per i coralliniil gol su calcio didell’ex di giornata, Luca, che a tredici minuti dal termine ha regalato un successo importantissimo ai suoi completando una rimonta iniziata nel primo tempo. Erano stati infatti i falchetti a passare in vantaggio dopo 17 minuti di gioco grazie a un colpo di testa di Pacilli, ma due minuti più tardi si era registrata la pronta risposta dei padroni di casa con Lorenzini sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa l’episodiocapitalizzato da. Per lasi tratta della seconda sconfitta di fila dopo il ko con l’Avellino ...