Inter, un caso Covid anche nella Primavera: Oristanio positivo

Gaetano Oristanio è risultato positivo al Covid-19 Dopo le positività al Covid-19 di Marotta, Ausilio e altre tre membri dello staff dirigenziale dell'Inter, anche un calciatore della Primavera nerazzurra è risultato positivo al virus. Si tratta di Gaetano Oristanio. «FC Internazionale Milano comunica che Gaetano Oristanio è risultato positivo al tampone effettuato nei giorni scorsi. Il giocatore e l'Intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario».

