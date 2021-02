Trasporti, ART: “Facilitare presentazione reclami da parte dei passeggeri di ferrovia e autobus” (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – A partire dal primo gennaio 2022 i gestori dei servizi e delle relative infrastrutture di trasporto ferroviario e con autobus dovranno garantire la disponibilità di un meccanismo per il trattamento dei reclami di facile accesso ed utilizzo, avuto particolare riguardo alle esigenze degli utenti con disabilità. È quanto ha disposto ieri l‘Autorità di regolazione dei Trasporti (ART) con l’approvazione della delibera n. 28/2021, riguardante “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”. Tra i vari obblighi per i gestori vi è, in particolare, quello di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – A partire dal primo gennaio 2022 i gestori dei servizi e delle relative infrastrutture di trasportorio e condovranno garantire la disponibilità di un meccanismo per il trattamento deidi facile accesso ed utilizzo, avuto particolare riguardo alle esigenze degli utenti con disabilità. È quanto ha disposto ieri l‘Autorità di regolazione dei(ART) con l’approvazione della delibera n. 28/2021, riguardante “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasportorio e conpossono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei”. Tra i vari obblighi per i gestori vi è, in particolare, quello di ...

