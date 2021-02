Cyber attacco | rubati i dati medici di quasi 500 000 persone

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) I sistemi informatici delle strutture sanitarie francesi sembrano essere obiettivo primario degli hacker. Nel mirino i database. ? Plus de 400.000 données de patients français vendus dans le blackmarket ? Vente de données ? appartenant à +400.000 patients ??. Id, téléphones, médecins, numéros de sécurité sociale … ? https://t.co/08Ml43Mc2C#securite #lundimotivation #actualite pic.twitter.com/vv9jWCPLpV — L'articolo proviene da YesLife.it.

Katiapallone : RT @R1Group: La tua #azienda è un #target per i criminal #hacker? Al nostro #connectingpeople di #Cyberbee con @swascan scopri il tipico #c… - CyberSecHub0 : RT @SophosItalia: Vaccini COVID nel mirino della Corea del Nord, cyber attacco a Pfizer! - SophosItalia : Vaccini COVID nel mirino della Corea del Nord, cyber attacco a Pfizer! - R1Group : La tua #azienda è un #target per i criminal #hacker? Al nostro #connectingpeople di #Cyberbee con @swascan scopri i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cyber attacco

Cyber Security 360

E a tendere il rischio è che, in assenza di contromisure adeguate , la forbice trae difesa ... Tra le tecniche più sfruttate dai- criminali attivi nel nostro Paese nel 2020 primeggia il '......sull'attuale scenario e investire le risorse necessarie per proteggere una superficie d'... spiega Osvaldo Bucci , capo del team di "Security" di N. I. D. O. S.p. A ., e distributore ...Veloce percorso sulla storia e il metodo Finmeccanica (dal 2017, Leonardo International S.p.A.) visto in tre fasi: dagli inizi nel secondo dopoguerra dediti soprattutto al salvataggio di industrie str ...Aston Martin rientra nelle competizioni di Formula 1 e collabora con il leader della sicurezza informatica basata sull’Intelligenza Artificiale ...