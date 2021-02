Atalanta-Real Madrid, assembramenti fuori lo stadio: pochissime mascherine – VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ancora assembramenti tra tifosi ed Atalanta-Real Madrid è un tripudio di tifosi in stadra fuori lo stadio Gewiss Nonostante l’appello Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sulla cautela negli assembramenti per la partita di Champions League tra Atalanta e RealMadrid, i tifosi bergamaschi non hanno accolto l’avviso. Diventa una BOLGIA all’arrivo del pullman dell’Atalanta#AtalantaRealMadrid #UCL L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ancoratra tifosi edè un tripudio di tifosi in stadraloGewiss Nonostante l’appello Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sulla cautela negliper la partita di Champions League tra, i tifosi bergamaschi non hanno accolto l’avviso. Diventa una BOLGIA all’arrivo del pullman dell’#UCL L'articolo proviene da Inews.it.

