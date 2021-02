Patuanelli: a lavoro con il Cts su un protocollo per la ripartenza della ristorazione (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si lavora a un protocollo per la ripartenza in sicurezza del settore della ristorazione elaborato dal Ministero dell’Agricoltura in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico. È quanto ha annunciato il ministro Stefano Patuanelli nel suo intervento in streaming al Consiglio nazionale della Coldiretti, la sua prima uscita pubblica da quando ha assunto la direzione del dicastero. “Il Fondo pensato a inizio anno è stato utile, ma ora dobbiamo avere la forza di garantire alle persone di poter tornare al ristorante. Anche perché ci sono comparti fornitori, come quello del vino in grande sofferenza”, ha aggiunto. Il ministro ha poi delineato gli obiettivi del suo Ministero: “dobbiamo avere la capacità di vedere lontano ma di non dimenticare ciò che è vicino, facendo un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si lavora a unper lain sicurezza del settoreelaborato dal Ministero dell’Agricoltura in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico. È quanto ha annunciato il ministro Stefanonel suo intervento in streaming al Consiglio nazionaleColdiretti, la sua prima uscita pubblica da quando ha assunto la direzione del dicastero. “Il Fondo pensato a inizio anno è stato utile, ma ora dobbiamo avere la forza di garantire alle persone di poter tornare al ristorante. Anche perché ci sono comparti fornitori, come quello del vino in grande sofferenza”, ha aggiunto. Il ministro ha poi delineato gli obiettivi del suo Ministero: “dobbiamo avere la capacità di vedere lontano ma di non dimenticare ciò che è vicino, facendo un ...

