Nuovo Dpcm | Draghi riunisce ministri ed esperti Cts | variante inglese predominante a metà marzo | non riaprire palestre e cinema

(Di martedì 23 febbraio 2021) Basta con le misure annunciate due giorni prima della loro entrata in vigore. Il governo di Mario, dopo la bufera per lo stop in extremis agli impianti di sci, vuole cambiare passo....

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - La7tv : #tagada Dai Dpcm di #Conte ai decreti del nuovo premier, cosa è cambiato? L'analisi di Alessandro De Angelis: 'Con… - rpicchio : @Corriere siete sicuri che sia DPCM? Linea della prudenza ma “catastrofe non imminente?” Sta arrivando un asteroide… - magicaGrmente22 : Il nuovo Dpcm dopo la riunione di Governo con il Cts: ecco cosa cambia -

Alle ore 19 il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato una riunione operativa con il Comitato tecnico - scientifico e alcuni ministri per accelerare la preparazione delcon le norme per contenere i contagi da Covid - 19 prima del 5 marzo, quando scadrà quello in vigore. Alla riunione prenderanno parte anche gli esperti Silvio Brusaferro, Agostino Miozzo e ..., gli scenari Tramontata l'ipotesi di una unica zona arancione nazionale, proposta dal presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, nel governo si ...