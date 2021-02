Campania, nuove regole per i vaccini dal medico di base (Di martedì 23 febbraio 2021) nuove metodologie di somministrazione dopo l’intesa tra Governo e Regione del 21 febbraio. Ipotesi anche del drive-in. Nuova ipotesi di una vaccinazione tramite il medico di base per la Campania. Successivamente alla conferma del Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le organizzazioni sindacali della medicina generale (Fimmg, Smi, Snami, Intesa Sindacale) siglato il 21 febbraio, questo sembra il nuovo scenario. Ha descritto la cosa Pina Tommasielli, referente per la medicina territoriale dell’Unità di Crisi per l’emergenza Coronavirus in Campania: “Siamo in attesa che la Regione Campania convochi i rappresentanti dei medici di famiglia per discutere dell’applicazione del protocollo”. Le possibili ipotesi di vaccinazione saranno tre: ... Leggi su chenews (Di martedì 23 febbraio 2021)metodologie di somministrazione dopo l’intesa tra Governo e Regione del 21 febbraio. Ipotesi anche del drive-in. Nuova ipotesi di una vaccinazione tramite ildiper la. Successivamente alla conferma del Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le organizzazioni sindacali della medicina generale (Fimmg, Smi, Snami, Intesa Sindacale) siglato il 21 febbraio, questo sembra il nuovo scenario. Ha descritto la cosa Pina Tommasielli, referente per la medicina territoriale dell’Unità di Crisi per l’emergenza Coronavirus in: “Siamo in attesa che la Regioneconvochi i rappresentanti dei medici di famiglia per discutere dell’applicazione del protocollo”. Le possibili ipotesi di vaccinazione saranno tre: ...

