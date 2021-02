Rinnovo Insigne, l’agente: «In questo caso ci saremmo preoccupati» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lorenzo Insigne è entrato nel secondo tempo di Atalanta-Napoli a causa di qualche acciacco: ecco le parole del suo agente Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, ha parlato a Canale 21 della situazione contrattuale del capitano del Napoli. Le sue dichiarazioni sul momento del calciatore. «Credo sia giusto finire il campionato così e concentrarsi sugli obiettivi sportivi fino a fine stagione. In fondo il contratto è in scadenza nel 2022, non c’è tutta questa fretta: fosse scaduto nel 2021 ci saremmo preoccupati sicuramente di più». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Lorenzoè entrato nel secondo tempo di Atalanta-Napoli a causa di qualche acciacco: ecco le parole del suo agente Vincenzo Pisacane, agente di, ha parlato a Canale 21 della situazione contrattuale del capitano del Napoli. Le sue dichiarazioni sul momento del calciatore. «Credo sia giusto finire il campionato così e concentrarsi sugli obiettivi sportivi fino a fine stagione. In fondo il contratto è in scadenza nel 2022, non c’è tutta questa fretta: fosse scaduto nel 2021 cisicuramente di più». Leggi su Calcionews24.com

