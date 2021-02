Nuove accuse per Palamara: corruzione in atti giudiziari. La difesa: "Fatti irrilevanti" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nuove accuse per Luca Palamara. Durante l’udienza preliminare, a Perugia, l’accusa ha modificato il capo d’imputazione nei confronti dell’ex magistrato al centro dell’inchiesta sulle nomine. La procura umbra contesta ora i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari.Stessi addebiti contestati all’imprenditore Fabrizio Centofanti e ad Adele attisani.I magistrati hanno depositato nuovi atti nell’udienza che si è svolta oggi. Tra questi una corposa informativa della guardia di finanza, verbali di diversi testimoni e riscontri acquisiti nel corso delle indagini. In particolare l’ex consigliere del Csm - al quale era stato contestato inizialmente il reato di concorso in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021)per Luca. Durante l’udienza preliminare, a Perugia, l’accusa ha modificato il capo d’imputazione nei confronti dell’ex magistrato al centro dell’inchiesta sulle nomine. La procura umbra contesta ora i reati diper un atto contrario ai doveri d’ufficio ein.Stessi addebiti contestati all’imprenditore Fabrizio Centofanti e ad Adelesani.I magistrati hanno depositato nuovinell’udienza che si è svolta oggi. Tra questi una corposa informativa della guardia di finanza, verbali di diversi testimoni e riscontri acquisiti nel corso delle indagini. In particolare l’ex consigliere del Csm - al quale era stato contestato inizialmente il reato di concorso in ...

