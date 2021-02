Cuore Napoli: rubano cellulare a ragazzino, passanti organizzano colletta per ricomprarlo (VIDEO) (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Nella mattinata del 21 febbraio un ragazzino è stato vittima di una rapina a via Genova, nel quartiere Vasto di Napoli. Dopo essere stato derubato del cellulare, il giovane ha cominciato a piangere disperato temendo la reazione dei genitori che hanno dovuto fare dei sacrifici economici per poter regalare al loro figlio lo smartphone. Così un gruppo di presenti, dopo aver assistito alla scena, ha deciso di dar vita ad una colletta e, grazie alla collaborazione di un negoziante, hanno donato un nuovo telefono al giovane. La vicenda è stata raccontata dal conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli, sulla propria pagina Facebook, dopo aver ricevuto un VIDEO ed un messaggio da una cittadina testimone dell’accaduto. “È un episodio che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella mattinata del 21 febbraio unè stato vittima di una rapina a via Genova, nel quartiere Vasto di. Dopo essere stato derubato del, il giovane ha cominciato a piangere disperato temendo la reazione dei genitori che hanno dovuto fare dei sacrifici economici per poter regalare al loro figlio lo smartphone. Così un gruppo di presenti, dopo aver assistito alla scena, ha deciso di dar vita ad unae, grazie alla collaborazione di un negoziante, hanno donato un nuovo telefono al giovane. La vicenda è stata raccontata dal conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli, sulla propria pagina Facebook, dopo aver ricevuto uned un messaggio da una cittadina testimone dell’accaduto. “È un episodio che ...

