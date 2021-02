C’è Posta per te, De Martino si “dichiara” a Maria (Di domenica 21 febbraio 2021) Un De Martino che ha conquistato tutti, ieri sera a C’è Posta per Te. La storia di Giuseppe e Maria ha commosso, non solo il pubblico da casa, ma anche il ballerino. Stefano ha ricordato il suo di passato fatto di rinunce, sacrifici, ma anche di profondo affetto, come quello che prova per Maria De Filippi, artefice del suo successo. Non ha trattenuto le lacrime De Martino, nell’ascoltare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 febbraio 2021) Un Deche ha conquistato tutti, ieri sera a C’èper Te. La storia di Giuseppe eha commosso, non solo il pubblico da casa, ma anche il ballerino. Stefano ha ricordato il suo di passato fatto di rinunce, sacrifici, ma anche di profondo affetto, come quello che prova perDe Filippi, artefice del suo successo. Non ha trattenuto le lacrime De, nell’ascoltare Articolo completo: dal blog SoloDonna

