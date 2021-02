"Paura per mio marito". Benedetta Parodi, il dramma segreto: Fabio Caressa nell'inferno del Covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) Benedetta Parodi è stata ospite di Alberto Matano nella puntata de La Vita in Diretta andata in onda oggi pomeriggio, venerdì 19 febbraio. La conduttrice televisiva ha parlato ampiamente dell'esperienza diretta con il coronavirus che l'ha fatta temere il peggio: erano infatti i primi di marzo quando il marito Fabio Caressa, dopo il commento della famosa partita Atalanta-Valencia, era tornato a casa manifestando i sintomi del contagio. All'epoca la pandemia nel nostro Paese era ancora al principio e quindi non era stata del tutto compresa la gravità di ciò che stava accadendo. “Gli portavo i piatti di plastica davanti alla porta e poi li andavo a prendere con i guanti”, ha svelato la Parodi, che poi ha aggiunto: “Noi abbiamo avuto anche molta, molta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021)è stata ospite di Alberto Matanoa puntata de La Vita in Diretta andata in onda oggi pomeriggio, venerdì 19 febbraio. La conduttrice televisiva ha parlato ampiamente dell'esperienza diretta con il coronavirus che l'ha fatta temere il peggio: erano infatti i primi di marzo quando il, dopo il commento della famosa partita Atalanta-Valencia, era tornato a casa manifestando i sintomi del contagio. All'epoca la pandemia nel nostro Paese era ancora al principio e quindi non era stata del tutto compresa la gravità di ciò che stava accadendo. “Gli portavo i piatti di plastica davanti alla porta e poi li andavo a prendere con i guanti”, ha svelato la, che poi ha aggiunto: “Noi abbiamo avuto anche molta, molta ...

