92enne a Codera sta male. La recuperano sino all'ambulanza

(Di venerdì 19 febbraio 2021) NOVATE MEZZOLA (SO) - Intervento stanotte per la VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Soccorso alpino. L'allertamento è arrivato intorno all'una e mezza, per una donna di 92 anni che aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : 92enne Codera

SondrioToday

Si trovava nell'abitato di, a 800 metri di quota, in comune di Novate Mezzola. Dopo circa un'ora di cammino l'hanno raggiunta, messa in sicurezza e infine trasportata a valle, dove c'era l'...Si trovava nell'abitato di, a 800 metri di quota, in comune di Novate Mezzola. Dopo circa un'ora di cammino l'hanno raggiunta, messa in sicurezza e infine trasportata a valle, dove c'era l'...