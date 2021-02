“Opposizione da costruire” Squalo Dibba si divora la carcassa M5s | subito nuovo partito | stravolto il Parlamento

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Ci sono cose da dire. Scelte politiche da difendere. Domande a cui rispondere e una sana e robustada”. Così Alessandro Di Battista è intervenuto su Instagram per dare appuntamento ai suoi seguaci per una diretta sulla piattaforma social che si svolgerà a partire dalle 18 di sabato 20 febbraio. Il messaggio dell'ex deputato del M5s - che qualche giorno fa aveva lasciato ufficialmente il Movimento non riuscendo a mandar giù anche il boccone di un governo con Mario Draghi, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi - è arrivato con tempismo tutt'altro che casuale. Poco prima, infatti, sei deputati a 5 Stelle erano usciti allo scoperto, ufficializzando il no alla fiducia alesecutivo. In più ce ne sarebbero un'altra decina iscritti a parlare a titolo personale nelle dichiarazioni di voto: insomma, dopo i 15 senatori ...