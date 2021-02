Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6 per far innamorare Azzurra? L’indiscrezione (Di martedì 16 febbraio 2021) E se il nuovo amore di Azzurra arrivasse da lontano, magari dalla Turchia? Can Yaman in Che Dio ci Aiuti 6 potrebbe introdurre un personaggio alla fine di questa stagione e chissà se tornerà anche nella prossima. Stando a un’indiscrezione lanciata da Bubino Blog, l’attore turco, richiestissimo nel nostro Paese, sarebbe in dirittura d’arrivo al Convento degli Angeli di Assisi. La sua presenza, però, non si limiterà a un solo cameo, come aveva fatto Stefano De Martino, ma potrebbe interpretare un personaggio fisso. E chissà se non riesca a far breccia nel cuore di qualcuna, magari proprio di Azzurra, la cui vocazione vacilla? Nelle scorse puntate, la novizia era molto decisa a trovare una madre per la piccola Penny, non rendendosi conto che la bambina si è ormai affezionata a lei e intende restare al convento. Il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) E se il nuovo amore diarrivasse da lontano, magari dalla Turchia? Canin Che Dio ci6 potrebbe introdurre un personaggio alla fine di questa stagione e chissà se tornerà anche nella prossima. Stando a un’indiscrezione lanciata da Bubino Blog, l’attore turco, richiestissimo nel nostro Paese, sarebbe in dirittura d’arrivo al Convento degli Angeli di Assisi. La sua presenza, però, non si limiterà a un solo cameo, come aveva fatto Stefano De Martino, ma potrebbe interpretare un personaggio fisso. E chissà se non riesca a far breccia nel cuore di qualcuna, magari proprio di, la cui vocazione vacilla? Nelle scorse puntate, la novizia era molto decisa a trovare una madre per la piccola Penny, non rendendosi conto che la bambina si è ormai affezionata a lei e intende restare al convento. Il ...

VanityFairIt : E quindi è proprio amore. - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la foto romantica al mare per San Valentino - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta con Can Yaman, la foto al mare è virale #dilettaleotta - nedacanyaman2 : RT @CClub1989: Ci giunge voce che Can Yaman sarà questa settimana sul set di Che Dio ci aiuti 6, dove rimarrà due giorni (il 17 e 18 febbra… - Marinashulman2 : RT @tempoweb: Si sposano? Sorpresa #DilettaLeotta e Can Yaman ad alta quota -