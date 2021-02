LIVE Sci alpino, Combinata uomini Mondiali in DIRETTA: Crawford sorprende Pinturault in vetta, Tonetti e Franzoni per la top10, alle 15.20 lo slalom (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Combinata FEMMINILE alle 9.45 E 14.10 LA CRONACA DEL SUPERG DELLA Combinata MASCHILE RICCARDO Tonetti: “BENE NEL SUPERG, ORA DARO’ TUTTO NELLO slalom DI QUESTA Combinata” CHRISTOF INNERHOFER: “NON SONO SODDISFATTO, MA CREDO DI ESSERE STANCO” IL VIDEO DEL sorprende Crawford NEL SUPERG DELLA Combinata MASCHILE 12.30 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle 15.20 per lo slalom! 12.26 La classifica del superG viene riscritta. James Crawford comanda in 1:19.95 con 8 centesimi su Pinturault e 30 su Kriechmayr. Quarto Mayer a 32, ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE9.45 E 14.10 LA CRONACA DEL SUPERG DELLAMASCHILE RICCARDO: “BENE NEL SUPERG, ORA DARO’ TUTTO NELLODI QUESTA” CHRISTOF INNERHOFER: “NON SONO SODDISFATTO, MA CREDO DI ESSERE STANCO” IL VIDEO DELNEL SUPERG DELLAMASCHILE 12.30 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo15.20 per lo! 12.26 La classifica del superG viene riscritta. Jamescomanda in 1:19.95 con 8 centesimi sue 30 su Kriechmayr. Quarto Mayer a 32, ...

