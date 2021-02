Euronext | Piero Novelli sarà presidente

(Di lunedì 15 febbraio 2021)entra come membro indipendente nel consiglio di sorveglianza del gruppo, di cui doventerà, che dovrà lasciare gli incarichi manageriali in vista della nomina ...

Novelli entra come membro indipendente nel consiglio di sorveglianza del gruppo, di cui doventerà presidente. Novelli, che dovrà lasciare gli incarichi manageriali in vista della nomina ...ha reso noto che Novelli è stato nominato membro indipendente del consiglio di sorveglianza , che diventerà il prossimo chairman del gruppo. Novelli si dimetterà da tutte le cariche ...MILANO - Euronext annuncia l'ingresso di Piero Novelli come membro indipendente nel Consiglio di Sorveglianza del Gruppo, in vista di diventarne presidente. Novelli, che dovrà lasciare gli incarichi ...Co-presidente di Ubs Investment bank e docente alla Luiss, entra nel Consiglio di sorveglianza di cui diventerà presidente ...