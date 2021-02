Trump assolto. Ma ci sono ancora due interrogativi senza risposta (Di domenica 14 febbraio 2021) Il presidente Joe Biden a Camp David per il fine settimana e impegnato, nella giornata di sabato, in riunioni con il Consiglio per la sicurezza nazionale. La vice Kamala Harris con il marito in visita a un ospedale per veterani a Washington. Così la Casa Bianca ha cercato di estraniarsi, soprattutto mediatamente, da quanto accadeva ieri al Senato, che con 57 voti a favore e 43 contrari ha assolto l’ex presidente Donald Trump dall’accusa di impeachment. I democratici sono riusciti a convincere solo sette senatori repubblicani, insufficienti a raggiungere la maggioranza dei due terzi richiesta. Fallito, dunque, anche il secondo processo, Trump è l’unico presidente a essere stato messo in stato d’accusa due volte e il primo ad aver affrontato il procedimento dopo aver lasciato la Casa Bianca. L’accusa era di aver ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Il presidente Joe Biden a Camp David per il fine settimana e impegnato, nella giornata di sabato, in riunioni con il Consiglio per la sicurezza nazionale. La vice Kamala Harris con il marito in visita a un ospedale per veterani a Washington. Così la Casa Bianca ha cercato di estraniarsi, soprattutto mediatamente, da quanto accadeva ieri al Senato, che con 57 voti a favore e 43 contrari hal’ex presidente Donalddall’accusa di impeachment. I democraticiriusciti a convincere solo sette senatori repubblicani, insufficienti a raggiungere la maggioranza dei due terzi richiesta. Fallito, dunque, anche il secondo processo,è l’unico presidente a essere stato messo in stato d’accusa due volte e il primo ad aver affrontato il procedimento dopo aver lasciato la Casa Bianca. L’accusa era di aver ...

Agenzia_Ansa : #Impeachment: #Trump assolto, non bastano i 7 sì repubblicani. Il voto finale è stato 57 a 43. Decisiva l'indicazio… - Agenzia_Ansa : #Impeachment, #DonaldTrump assolto: 'Finita la caccia alle streghe, sto tornando'. Guarda anche tutti i video del… - FrancescoLollo1 : Gli USA hanno assolto Trump. Le sentenze non si commentano. Si rispettano. (cit.) - gabryjoy : RT @AlessandraOdri: La caccia alle streghe è finita.Trump è stato assolto.?? Evidentemente in America i Dem sono dei buffoni come quelli che… - fracaruc : RT @Valenti63339244: Il Presidente #Trump è stato assolto. Ovviamente. -