La Guinea dichiara il ritorno dell' epidemia di Ebola

(Di domenica 14 febbraio 2021) Torna l'Ebola in Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. "Siamo di fronte a un'epidemia", ha assicurato il capo dell'agenzia sanitaria della Guinea Sakoba Keita, dopo un incontro sull'emergenza nella capitale. A far scattare l'allarme la scoperta ieri di sette casi confermati, con tre morti, i primi decessi in cinque anni causati dalla febbre emorragica. "Questa mattina molto presto - ha aggiunto - il laboratorio di Conakry ha confermato la presenza del virus". Immediato l'intervento dell'Oms, che ha assicurato "rapida assistenza" alla Guinea.

Torna l'Ebola ine fa immediatamente scattare l'allarme. "Siamo di fronte a un'epidemia", ha assicurato il capo dell'agenzia sanitaria dellaSakoba Keita, dopo un incontro sull'emergenza nella capitale. A far scattare l'allarme la scoperta ieri di sette casi confermati, con tre morti, i primi decessi in cinque anni causati dalla ...... Niger , Repubblica diConakri . 'Occorre scongiurare l'immigrazione di massa e mettere i paesi africani che sono in difficoltà nelle condizioni di risollevare le proprie economie "l'...«Questa mattina molto presto il laboratorio di Conakry ha confermato la presenza del virus Ebola». Sono le parole del capo dell'agenzia sanitaria della Guinea Sakoba Keita, dopo ...Torna l' Ebola in Guinea e fa immediatamente scattare l'allarme. «Siamo di fronte a un'epidemia», ha assicurato il capo dell'agenzia sanitaria della Guinea Sakoba ...