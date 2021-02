Donnarumma, il Milan trema: trattativa aperta con gli sceicchi (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Milan continua a temere l’addio di Donnarumma: si fanno più insistenti le voci di una trattativa tra Raiola ed il Psg Non si placano le voci sul futuro di Gigio Donnarumma. L’ultima è riportata dal portale todofichajes.com: l’estremo difensore è in scadenza ed il PSG avrebbe spinto sull’acceleratore delle grandi manovre per portare sotto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilcontinua a temere l’addio di: si fanno più insistenti le voci di unatra Raiola ed il Psg Non si placano le voci sul futuro di Gigio. L’ultima è riportata dal portale todofichajes.com: l’estremo difensore è in scadenza ed il PSG avrebbe spinto sull’acceleratore delle grandi manovre per portare sotto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

