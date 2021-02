Governo Draghi, malumori nel Movimento 5 Stelle. Dubbi sul voto di fiducia (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle si divide sul Governo di Mario Draghi: malumori per la squadra dei ministri scelta dal Presidente del Consiglio. La squadra dei ministri presentata dal nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi riaccende le polemiche nel Movimento 5 Stelle al punto che un nutrito manipoli di senatori e deputati starebbe valutando di votare no in occasione della fiducia, sancendo di fatto la scissione nel mondo pentastellato. I ministri pentastellati Nel Governo Draghi i 5 Stelle piazzano 4 ministri: Luigi Di Maio, che resta alla Farnesina, D’Incà resta ai rapporti con il Parlamento, Fabiana Dadone va alle Politiche giovanili mentre Patuanelli va all’Agricoltura. Questo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilsi divide suldi Marioper la squadra dei ministri scelta dal Presidente del Consiglio. La squadra dei ministri presentata dal nuovo Presidente del Consiglio Marioriaccende le polemiche nelal punto che un nutrito manipoli di senatori e deputati starebbe valutando di votare no in occasione della, sancendo di fatto la scissione nel mondo pentastellato. I ministri pentastellati Neli 5piazzano 4 ministri: Luigi Di Maio, che resta alla Farnesina, D’Incà resta ai rapporti con il Parlamento, Fabiana Dadone va alle Politiche giovanili mentre Patuanelli va all’Agricoltura. Questo ...

