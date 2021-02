Cattivissimo me 3: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione (Di sabato 13 febbraio 2021) Cattivissimo me 3: trama, doppiatori e streaming del film Questa sera, 13 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Cattivissimo me 3, film d’animazione del 2017 diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon. È il terzo capitolo della saga di cui fanno parte Cattivissimo me, Cattivissimo me 2 e lo spin-off del 2015 Minions. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un anno dopo gli eventi del secondo film, Gru è ormai diventato un agente ufficiale dell’AVL. Questa volta lui e la sua collega (e moglie) Lucy Wilde vengono incaricati di catturare il malvagio Balthazar Bratt, un supercriminale che da giovane era una star televisiva degli anni ’80, ma una volta entrato nell’età della pubertà ha perso la sua fama. Bratt ... Leggi su tpi (Di sabato 13 febbraio 2021)me 3: trama, doppiatori e streaming delQuesta sera, 13 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondame 3,del 2017 diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon. È il terzo capitolo della saga di cui fanno parteme,me 2 e lo spin-off del 2015 Minions. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un anno dopo gli eventi del secondo, Gru è ormai diventato un agente ufficiale dell’AVL. Questa volta lui e la sua collega (e moglie) Lucy Wilde vengono incaricati di catturare il malvagio Balthazar Bratt, un supercriminale che da giovane era una star televisiva degli anni ’80, ma una volta entrato nell’età della pubertà ha perso la sua fama. Bratt ...

dajedeclick : Guardiamo il lato positivo di tutto questo, Tommy ha evitato di mettersi una iena in casa. Si perché quello che voi… - bluecxral : allora oggi ero di cattivissimo umore e mi sono sentito stra male per la mia identità di genere e i miei orientamen… - mssimonamuscio : @nicole89canu No neanche a me, per niente proprio. Trovo tutto di cattivissimo gusto. - Tonytruante : Era luglio 2018 e uno dei principali nemici del “cambiamento” , nell’immaginario grillino, era lui , da stasera nu… - CRUDELIA___ : @arragatto Lui l’ha ripetuto più volte di trattenersi, non essere se stesso al 100%, che se tirasse fuori tutto sar… -